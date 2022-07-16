Гончаренко ответил на вопрос, сможет ли ЦСКА с Федотовым побороться за чемпионство
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Бывший главный тренер ЦСКА и «Краснодара» Виктор Гончаренко поделился мнением о том, сможет ли московская команда побороться за победу в Российской Премьер-Лиге под руководством нового наставника Владимира Федотова.
«У меня всё хорошо, спасибо. Пришёл на футбол, как и вы.
Будет ли сложно ЦСКА без легионеров? Сейчас всё поменялось, всем будет непросто. Будет ли ЦСКА бороться за чемпионство в этом сезоне? Почему нет, у ЦСКА всегда высокие цели. В чём сила этого ЦСКА? Сейчас увидим», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Сегодня, 16 июля, московский ЦСКА проведёт матч первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Уралом». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.
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