Оливер Кан подтвердил договорённость с «Барселоной» о трансфере Роберта Левандовского

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан сообщил, что клуб достиг договорённости с «Барселоной» о трансфере польского нападающего Роберта Левандовского.



«Мы достигли соглашения с «Барселоной» о трансфере Роберта. Всё согласовано, по крайней мере устно. Контракт всё ещё находится на рассмотрении», — приводит слова Кана Bild.



Ранее сообщалось, что сегодня, 16 июля, Левандовски приехал на базу «Баварии», чтобы освободить шкафчик и попрощаться с партнёрами по немецкому клубу. Ожидается, что «Барселона» заплатит за трансфер € 50 млн. Контракт 33-летнего форварда с каталонским клубом будет рассчитан до 2025 года.



В минувшем сезоне Левандовски принял участие в 34 матчах немецкой Бундеслиги, забил 35 голов и отдал три результативные передачи.

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