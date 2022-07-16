ЦСКА — «Урал»: Обляков открыл счёт перед перерывом

Сегодня, 16 июля, в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 московский ЦСКА играет с «Уралом». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Урал».



На 45-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков подхватил мяч у границ чужой штрафной и точным ударом поразил ворота голкипера «Урала» Ильи Помазуна, который не смог выручить свой клуб. ЦСКА ведёт со счётом 1:0.



Напомним, первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022 занял «Зенит». В тройку лидеров вошли «Сочи» и «Динамо». Московский ЦСКА завершил минувший сезон на пятом месте. «Урал» по итогам сезона-2021/2022 занял 12-е место.