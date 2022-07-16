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ЦСКА — «Урал»: Обляков открыл счёт перед перерывом

ЦСКА — «Урал»: Обляков открыл счёт перед перерывом
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Сегодня, 16 июля, в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 московский ЦСКА играет с «Уралом». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Урал».

На 45-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков подхватил мяч у границ чужой штрафной и точным ударом поразил ворота голкипера «Урала» Ильи Помазуна, который не смог выручить свой клуб. ЦСКА ведёт со счётом 1:0.

Напомним, первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022 занял «Зенит». В тройку лидеров вошли «Сочи» и «Динамо». Московский ЦСКА завершил минувший сезон на пятом месте. «Урал» по итогам сезона-2021/2022 занял 12-е место.

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
16 июля 2022, суббота. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
2 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Обляков – 45'   2:0 Карраскаль – 64' (пен)
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