Женская команда «Локомотива» разгромила клуб «Урал-УРФА» в 1/8 Кубка России со счётом 11:1
Поделиться
В матче 1/8 финала женского Кубка России — 2022 клуб «Урал-УРФА» встречался с московским «Локомотивом». Игра завершилась победой столичных железнодорожниц со счётом 11:1.
В составе «Локомотива» забитыми мячами отметились футболистки Алёна Рузина, Ксения Долгова и Яна Хотырёва, а также Нелли Коровкина и Марина Фёдорова, оформившие дубль, и Наталья Машина, записавшая на свой счёт четыре гола. Единственный гол за екатеринбургскую команду забила полузащитница Ульяна Слободчикова.
Таким образом, «Локомотив» вышел в четвертьфинал Кубка России — 2022 среди женских команд, а команда «Урал-УРФА» завершила своё выступление на турнире. Действующим победителем турнира является женская команда «Локомотива».
Комментарии
- 16 июля 2022
-
16:25
-
16:22
-
16:15
-
16:12
-
16:07
-
16:03
-
16:00
-
15:53
-
15:50
-
15:46
-
15:33
-
15:17
-
15:08
-
15:02
-
14:58
-
14:57
-
14:40
-
14:40
-
14:31
-
14:31
-
14:30
-
14:22
-
14:20
-
14:09
-
14:05
-
13:56
-
13:56
-
13:38
-
13:34
-
13:11
-
13:07
-
12:58
-
12:46
-
12:33
-
12:29
Партнерский контент