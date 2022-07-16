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Женская команда «Локомотива» разгромила клуб «Урал-УРФА» в 1/8 Кубка России со счётом 11:1

Женская команда «Локомотива» разгромила клуб «Урал-УРФА» в 1/8 Кубка России со счётом 11:1
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В матче 1/8 финала женского Кубка России — 2022 клуб «Урал-УРФА» встречался с московским «Локомотивом». Игра завершилась победой столичных железнодорожниц со счётом 11:1.

В составе «Локомотива» забитыми мячами отметились футболистки Алёна Рузина, Ксения Долгова и Яна Хотырёва, а также Нелли Коровкина и Марина Фёдорова, оформившие дубль, и Наталья Машина, записавшая на свой счёт четыре гола. Единственный гол за екатеринбургскую команду забила полузащитница Ульяна Слободчикова.

Таким образом, «Локомотив» вышел в четвертьфинал Кубка России — 2022 среди женских команд, а команда «Урал-УРФА» завершила своё выступление на турнире. Действующим победителем турнира является женская команда «Локомотива».

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