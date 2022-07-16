Александр Мостовой считает «Спартак» фаворитом предстоящего матча с «Ахматом»
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча первого тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Он начнётся сегодня, 16 июля, в 20:00 мск.
«Думаю, что «Спартак» фаворит. Самое интересное, что «Спартак» проиграл «Зениту», а вчера питерцы во втором тайме были ничем не лучше «Химок». Не стоит говорить, что «Спартак» проиграл «Зениту» крупно, и теперь все подряд их будут обыгрывать.
У «Спартака» хороший состав, поэтому они могут сегодня на победу играть. Тем более «Ахмат» не видели: непонятно, что они из себя представляют. Единственное, в Грозном всегда сложно играть, а на «Спартак» все настраиваются как на финал», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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