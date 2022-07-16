«Оренбург» — «Крылья Советов»: составы команд на матч первого тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Крыльев Советов» на матч первого тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Крылья Советов».
«Оренбург»: Гошев, Малых, Сиваков, Полуяхтов, Хотулёв, Печенин, Капленко, Оганесян, Ковалёв, Башич, Воробьёв.
«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Пиняев, Ежов, Коваленко, Иванисеня, Глушенков, Цыпченко.
Напомним, первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022 занял «Зенит». В тройку лидеров вошли «Сочи» и «Динамо». «Оренбург» получил шанс выступить в РПЛ по итогам минувшего сезона в Футбольной национальной лиге. «Крылья Советов» завершили прошлый сезон на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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