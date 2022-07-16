ЦСКА — «Урал»: Федотов получил первую жёлтую карточку армейцев в сезоне-2022/2023

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов получил жёлтую карточку на 57-й минуте матча первого тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:0, идёт второй тайм). Эта жёлтая карточка стала первой для московской команды в новом сезоне.
Встреча в эти минуты проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Урал».
Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Помогают ему ассистенты Егор Болховитин и Андрей Веретешкин. В роли резервного рефери выступает Роман Сафьян.
Напомним, первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022 занял «Зенит». В тройку лидеров вошли «Сочи» и «Динамо». Московский ЦСКА завершил минувший сезон на пятом месте. «Урал» по итогам сезона-2021/2022 занял 12-е место.
- 16 июля 2022
-
16:25
-
16:22
-
16:15
-
16:12
-
16:07
-
16:03
-
16:00
-
15:53
-
15:50
-
15:46
-
15:33
-
15:17
-
15:08
-
15:02
-
14:58
-
14:57
-
14:40
-
14:40
-
14:31
-
14:31
-
14:30
-
14:22
-
14:20
-
14:09
-
14:05
-
13:56
-
13:56
-
13:38
-
13:34
-
13:11
-
13:07
-
12:58
-
12:46
-
12:33
-
12:29