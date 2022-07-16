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ЦСКА — «Урал»: Федотов получил первую жёлтую карточку армейцев в сезоне-2022/2023

ЦСКА — «Урал»: Федотов получил первую жёлтую карточку армейцев в сезоне-2022/2023
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов получил жёлтую карточку на 57-й минуте матча первого тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:0, идёт второй тайм). Эта жёлтая карточка стала первой для московской команды в новом сезоне.

Встреча в эти минуты проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Урал».

Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Помогают ему ассистенты Егор Болховитин и Андрей Веретешкин. В роли резервного рефери выступает Роман Сафьян.

Напомним, первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022 занял «Зенит». В тройку лидеров вошли «Сочи» и «Динамо». Московский ЦСКА завершил минувший сезон на пятом месте. «Урал» по итогам сезона-2021/2022 занял 12-е место.

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