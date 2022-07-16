«Передаём привет Алану Елизбаровичу». Игроки ЦСКА отпраздновали гол, пошутив над Дзагоевым

Футболисты ЦСКА интересным способом отметили первый гол команды в сезоне-2022/2023.

На 45-й минуте матча первого тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Урал» полузащитник московского клуба Иван Обляков поразил ворота голкипера екатеринбургской команды Ильи Помазуна. После этого Обляков упал на газон и сделал вид, что получил повреждение, а партнёры по команде ему подыграли. Это шутливая отсылка к бывшему хавбеку армейцев Алану Дзагоеву, который покинул команду летом. Обляков после ухода Дзагоева взял в ЦСКА его 10-й номер.

«Передаём привет Алану Елизбаровичу», — подписали фото этого момента в пресс-службе ЦСКА.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале ЦСКА.

Напомним, первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022 занял «Зенит». В тройку лидеров вошли «Сочи» и «Динамо». Московский ЦСКА завершил минувший сезон на пятом месте. «Урал» по итогам сезона-2021/2022 занял 12-е место.