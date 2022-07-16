Акинфеев повторил рекорд Лоськова по числу сезонов в чемпионате России

Сегодня, 16 июля, в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 московский ЦСКА играет с «Уралом». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Урал».



Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев повторил достижение бывшего игрока «Локомотива» Дмитрия Лоськова по количеству проведённых сезонов в чемпионате России. Теперь у каждого из них 20 сезонов.



На 45-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков подхватил мяч у границ чужой штрафной и точным ударом поразил чужие ворота. На 64-й минуте полузащитник Хорхе Карраскаль с пенальти удвоил преимущество. ЦСКА ведёт со счётом 2:0. Идёт 74-я минута матча.