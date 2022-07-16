И. Федотов объяснил, почему вратаря «Урала» не удалили за фол на Карраскале в матче с ЦСКА

Футбольный арбитр Игорь Федотов объяснил, почему вратаря «Урала» Илью Помазуна не удалили за фол на полузащитнике Хорхе Карраскале в матче с ЦСКА.



«Вратарь «Урала» играл в мяч в эпизоде с Карраскалем. Его не удалили, так как он играл в мяч, так что решение назначить 11-метровый и показать жёлтую карточку верное – за лишение явной возможности забить гол с попыткой сыграть в мяч», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Сегодня, 15 июля, в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 московский ЦСКА играет с «Уралом». На 45-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков подхватил мяч у границ чужой штрафной и точным ударом поразил чужие ворота. На 64-й минуте полузащитник Хорхе Карраскаль с пенальти удвоил преимущество. ЦСКА ведёт со счётом 2:0.