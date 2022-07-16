ЦСКА переиграл «Урал» в первом туре РПЛ

Сегодня, 15 июля, в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 московский ЦСКА сыграл с «Уралом». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Она завершилась победой московского клуба со счётом 2:0.



На 45-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков подхватил мяч у границ чужой штрафной и точным ударом поразил чужие ворота. На 64-й минуте ЦСКА получил право на 11-метровый удар. К мячу подошёл полузащитник Хорхе Карраскаль, который с пенальти удвоил преимущество хозяев.

Московский ЦСКА завершил минувший сезон на пятом месте. «Урал» по итогам сезона-2021/2022 занял 12-е место. Первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам прошлого розыгрыша занял «Зенит». В тройку лидеров вошли «Сочи» и «Динамо».