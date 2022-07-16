Гришин — о матче с «Уралом»: ЦСКА должен был не два забивать, а четыре или пять

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал игру московской команды в матче с «Уралом» (2:0) в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«По игре ЦСКА выглядел намного лучше. ЦСКА был фаворитом в этой игре, потому что играли дома. В первом тайме счёт должен был быть разгромным, а не 1:0. Сегодня можно отметить всех: и Карраскаля, и Кучаева, и Медину.
Что касается рисунка игры под руководством Федотова, то по одной игре тяжело говорить. Надо смотреть, когда они будут играть с более сильным соперником. Однако видно, что Федотов играет в три защитника, использует латералей. По одной игре очень тяжело сказать, но то, что сегодня играли хорошо — это точно. Должны были не два забивать, а четыре или пять», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 16 июля 2022
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