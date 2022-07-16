Стала известна зарплата Роберта Левандовски в «Барселоне»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски при переходе в «Барселону» получит зарплату в € 30 млн до вычета налогов. Об этом сообщает Fcbarcelonanoticias со ссылкой на журналиста Матеуша Борека. Налоговая ставка в Испании составляет 52%, соответственно, зарплата 33-летнего польского футболиста в новом клубе «чистыми» составит € 14,4 млн.

Ранее председатель правления «Баварии» Оливер Кан подтвердил, что немецкий клуб устно договорился с «Барселоной» о переходе Левандовского. Сообщалось, что сумма трансфера составит € 50 млн. Роберт подпишет контракт с новой командой на три года, у «Барселоны» будет право разорвать соглашение после второго сезона.

В минувшем сезоне Левандовски принял участие в 34 матчах немецкой Бундеслиги, забил 35 голов и отдал три результативные передачи.