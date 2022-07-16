Шалимов — об «Урале»: давали большой простор ЦСКА. Говорили: «Нате, берите и забивайте»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал ход матча с московским ЦСКА в первом туре нового сезона РПЛ. Встреча завершилась поражением его команды со счётом 0:2.
«Какой тут комментарий? Полностью уступили по голевым моментам. В первом тайме все моменты, что были, создавались из-за наших ошибок, выпадали центральные защитники. Говорили: «Нате, берите и забивайте». Вот и воткнули на 45-й минуте. А в таких нельзя ошибаться. Второй тайм был другой, но первая игра сезона, у ЦСКА новый тренер. Втторой тайм чуть выправили. У нас был какой-то шанс, но, глядя на статистику, что мы могли не проиграть. У ЦСКА классные игроки, мы давали большой простор», — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 16 июля 2022
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