Шалимов ответил на вопрос об интересе «Урала» к Магомеду Оздоеву
Поделиться
Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал информацию об интересе команды к полузащитнику Магомеду Оздоеву. Футболист находится в статусе свободного агента после истечения контракта с «Зенитом».
«Интересен ли нам Оздоев? Думаю, Магомед многим интересен: он классный и качественный игрок. Больше ничего говорить не буду», — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
29-летний Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. В 116 матчах за команду Магомед забил восемь голов и отдал 13 результативных передач. 30 июня соглашение Оздоева с командой подошло к концу и не было продлено.
В 2014 Оздоев дебютировал за сборную России, в составе которой в 35 встречах отличился четыре раза и отдал две голевые передачи.
Комментарии
- 16 июля 2022
-
18:03
-
17:55
-
17:49
-
17:48
-
17:45
-
17:45
-
17:45
-
17:42
-
17:41
-
17:40
-
17:37
-
17:34
-
17:32
-
17:31
-
17:30
-
17:25
-
17:25
-
17:24
-
17:10
-
17:00
-
17:00
-
16:55
-
16:51
-
16:49
-
16:43
-
16:37
-
16:35
-
16:32
-
16:25
-
16:22
-
16:15
-
16:12
-
16:07
-
16:03
-
16:00
Партнерский контент