Шалимов ответил на вопрос об интересе «Урала» к Магомеду Оздоеву

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал информацию об интересе команды к полузащитнику Магомеду Оздоеву. Футболист находится в статусе свободного агента после истечения контракта с «Зенитом».

«Интересен ли нам Оздоев? Думаю, Магомед многим интересен: он классный и качественный игрок. Больше ничего говорить не буду», — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

29-летний Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. В 116 матчах за команду Магомед забил восемь голов и отдал 13 результативных передач. 30 июня соглашение Оздоева с командой подошло к концу и не было продлено.

В 2014 Оздоев дебютировал за сборную России, в составе которой в 35 встречах отличился четыре раза и отдал две голевые передачи.