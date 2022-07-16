Федотов — об «Урале»: ЦСКА мог всё решить в первом тайме, но растранжирили кучу моментов

55-летний российский специалист Владимир Федотов, возглавивший ЦСКА в текущее межсезонье, подвёл итоги дебютного матча с «Уралом» (2:0).

«Могли всё решить в первом тайме, но нас сильно подводила реализация, растранжирили кучу моментов. Хорошо, что забили гол в раздевалку. В начале второго тайма была пара неприятных моментов, мяч пролетал через всю штрафную. Забили второй гол после пенальти, но могли сделать это раньше», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, сегодня, 15 июля, московский ЦСКА одержал победу в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Уралом», прошедшим на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», со счётом 2:0. Голы забили Иван Обляков и Хорхе Карраскаль.