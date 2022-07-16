Федотов — о праздновании Облякова: дань уважения Дзагоеву, который многое сделал для ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал празднование хавбека Ивана Облякова в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:0).

«Сразу ли понял троллинг Облякова при праздновании забитого гола или занервничал? Я в интервью перед матчем это прочитал. Алан Дзагоев многое сделал для клуба, эта такая дань уважения», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

24-летний Обляков забил первый мяч в матче. Празднуя гол, футболист, получивший 10 номер после ухода Алана Дзагоева, намекнул на травматизм бывшего полузащитника армейцев. Дзагоев выступал за ЦСКА и с 2007 года. Его контракт истёк 30 июня и не был продлён.

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