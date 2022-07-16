«Хотите сказать, что никто не нужен?» Федотов пошутил после вопроса об игре Зайнутдинова

55-летний российский главный тренер ЦСКА Владимир Федотов шуткой прокомментировал выступление казахстанского полузащитника Бактиёра Зайнутдинова в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Уралом» (2:0).



«Зайнутдинов здорово сыграл? Хотите этим сказать, что нам никого не надо брать? (смеётся) У Бахтиёра есть объём и движение, они как часы понимают друг друга с Ваней, хорошо взаимодействуют», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, сегодня московский ЦСКА обыграл «Урал» в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счётом 2:0. Заунутдинов провёл на поле весь матч и получил жёлтую карточку.