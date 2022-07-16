Зайнутдинов рассказал о первых словах Федотова после дебютной победы в ЦСКА
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Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов рассказал о первых словах главного тренера команды Владимира Федотова после победы в матче с екатеринбургским «Уралом».
«Все радостные. Что сказал Федотов? Не стоит расслабляться — это только начало сезона», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
ЦСКА одержал победу со счётом 2:0. Голы на счету Ивана Облякова и Хорхе Карраскаля.
Напомним, это был дебютный официальный матч ЦСКА под руководством Владимира Федотова. В прошлом сезоне специалист возглавлял «Сочи», занявший по завершении чемпионата второе место.
24-летний Бактиёр Зайнутдинов перешёл в ЦСКА из «Ростова» летом 2020 года. В составе армейцев он провёл 52 матча, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.
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