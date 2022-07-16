Зайнутдинов ответил на вопрос, насколько тяжело играть центрального защитника

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов рассказал о впечатлениях от игры на позиции центрального защитника в матче с екатеринбургским «Уралом».

«Конечно, тяжело. Тем более это первый матч», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Встреча закончилась победой армейцев со счётом 2:0. Голы на счету полузащитников Ивана Облякова и Хорхе Карраскаля, реализовавшего пенальти.

24-летний Бактиёр Зайнутдинов перешёл в ЦСКА из «Ростова» летом 2020 года. Чаще всего футболист выступает на позиции атакующего полузащитника.

За сборную Казахстана у Зайнутдинова 23 матча и девять голов.

В игре второго тура ЦСКА встретится с «Сочи». Матч будет сыгран 23 июля в Москве. Начало встречи — 15:00 мск.