Зайнутдинов ответил на вопрос, насколько тяжело играть центрального защитника
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Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов рассказал о впечатлениях от игры на позиции центрального защитника в матче с екатеринбургским «Уралом».
«Конечно, тяжело. Тем более это первый матч», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Встреча закончилась победой армейцев со счётом 2:0. Голы на счету полузащитников Ивана Облякова и Хорхе Карраскаля, реализовавшего пенальти.
24-летний Бактиёр Зайнутдинов перешёл в ЦСКА из «Ростова» летом 2020 года. Чаще всего футболист выступает на позиции атакующего полузащитника.
За сборную Казахстана у Зайнутдинова 23 матча и девять голов.
В игре второго тура ЦСКА встретится с «Сочи». Матч будет сыгран 23 июля в Москве. Начало встречи — 15:00 мск.
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