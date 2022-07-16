Чалов: проблема ЦСКА с реализацией? В следующем матче забьём

Российский нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов ответил на вопрос о сложностях армейцев с реализацией во встрече первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Уралом» (2:0).

«Проблема с реализацией? В следующем матче забьём», — передаёт слова Фёдора Чалова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Отметим, что во встрече с «Уралом» московские армейцы нанесли 19 ударов в сторону ворот гостевой команды. В створ из них пришлось лишь семь. «Урал», в свою очередь, ответил только четырьмя ударами по воротам ЦСКА, из которых в створ попало два. Тем не менее москвичи, проводившие встречу на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», одержали победу со счётом 2:0. По голу оформили Иван Обляков и Хорхе Карраскаль.