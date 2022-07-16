Чалов: проблема ЦСКА с реализацией? В следующем матче забьём
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Российский нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов ответил на вопрос о сложностях армейцев с реализацией во встрече первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Уралом» (2:0).
«Проблема с реализацией? В следующем матче забьём», — передаёт слова Фёдора Чалова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Отметим, что во встрече с «Уралом» московские армейцы нанесли 19 ударов в сторону ворот гостевой команды. В створ из них пришлось лишь семь. «Урал», в свою очередь, ответил только четырьмя ударами по воротам ЦСКА, из которых в створ попало два. Тем не менее москвичи, проводившие встречу на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», одержали победу со счётом 2:0. По голу оформили Иван Обляков и Хорхе Карраскаль.
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