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«Сейчас нельзя выражать эмоции». Федотов — о жёлтых карточках тренерской скамейке ЦСКА

«Сейчас нельзя выражать эмоции». Федотов — о жёлтых карточках тренерской скамейке ЦСКА
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55-летний российский специалист Владимир Федотов, возглавивший ЦСКА в текущее межсезонье, ответил на вопрос, почему его тренерский штаб в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Уралом» (2:0) получил две жёлтые карточки.

«Две жёлтые карточки тренерской скамейке ЦСКА? Штрафуем себя за недостойное поведение. Сейчас нельзя выражать эмоции. Наверное, своими эмоциями мы оскорбили арбитров. Вести себя сдержанно не всегда получается, я за это извиняюсь», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Отметим, что столько же предупреждений получили и футболисты ЦСКА. По одной жёлтой карточке дали Хорхе Карраскалю и Бактиёру Зайнутдинову. У уральских соперников три «горчичника»: у Ильи Помазуна, Рамазана Гаджимурадова и Александра Юшина.

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