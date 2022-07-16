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«Оренбург» вышел вперёд в матче с «Крыльями Советов»

«Оренбург» вышел вперёд в матче с «Крыльями Советов»
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Сегодня, 15 июля, в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Оренбург» на домашнем поле играет с самарскими «Крыльями Советов». Игра проходит на стадионе «Газовик». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 мск.

«Оренбург» открыл счёт в матче. После подачи углового на 31-й минуте нападающий «Крыльев» Дмитрий Цыпченко срезал мяч в свои ворота.

«Оренбург» возглавляет чешский специалист Марцел Личка, «Крылья Советов» — Игорь Осинькин.

Напомним, первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022 занял «Зенит». В тройку лидеров вошли «Сочи» и «Динамо». Самарские «Крылья Советов» заняли восьмое место, «Оренбург» в прошлом сезоне выступал в ФНЛ, где стал третьим.

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