Иванов высказался о возможном переходе Дзюбы в «Урал»
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном подписании клубом нападающего Артёма Дзюбы, находящегося в статусе свободного агента.
«Дзюба? Я ещё раз скажу — никогда не говори никогда. С Артёмом мы не вели переговоров. Мои игры в теннис? Говорят, что Дзюба очень хорошо играет — мне будет тяжело с ним», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
33-летний Дзюба — воспитанник «Спартака». В 2015 году Артём перешёл в «Зенит», за который выступал семь лет. В 249 матчах за команду Дзюба забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Соглашение между сторонами истекло 30 июня и не было продлено. В настоящее время Дзюба набирает игровую форму вместе с казанским «Рубином».
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