Иван Обляков подпишет новый долгосрочный контракт с ЦСКА
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Полузащитник Иван Обляков в ближайшее время подпишет новый долгосрочный контракт с ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Обляков стал футболистом ЦСКА в 2018 году, перейдя из «Уфы». В 135 матчах за армейцев Иван забил 10 голов и отдал 21 результативную передачу. Нынешнее соглашение 24-летнего футболиста с клубом истекает летом 2023 года. Сегодня, 16 июля, хавбек помог своей команде одержать победу над «Уралом» (2:0) в 1-м туре РПЛ.
Обляков — воспитанник «Зенита». В 2020 году полузащитник дебютировал в составе сборной России, за которую провёл два матча — с Молдавией (0:0, товарищеский) и Сербией (0:5, Лига наций). В этих встречах Обляков не сумел отметиться результативными действиями.
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