Иванов: сотрудник «Урала», десять раз отправлявший фото, получил Fan ID
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал интересную историю на тему Fan ID.
«Я не оформил Fan ID. Сотрудник «Урала», десять раз отправлявший фото, получил Fan ID. Наверное, сбой был какой-то», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Напомним, ранее против Fan ID выступил главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.
Сегодня, 15 июля, московский ЦСКА одержал трудную победу в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Уралом», прошедшем на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершившемся со счётом 2:0.
На 45-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков вывел армейцев вперёд. На 64-й минуте ЦСКА получил право на пенальти, который успешно реализовал полузащитник Хорхе Карраскаль, удвоивший преимущество хозяев.
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