Иванов: сотрудник «Урала», десять раз отправлявший фото, получил Fan ID

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал интересную историю на тему Fan ID.



«Я не оформил Fan ID. Сотрудник «Урала», десять раз отправлявший фото, получил Fan ID. Наверное, сбой был какой-то», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, ранее против Fan ID выступил главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.

Сегодня, 15 июля, московский ЦСКА одержал трудную победу в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Уралом», прошедшем на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершившемся со счётом 2:0.



На 45-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков вывел армейцев вперёд. На 64-й минуте ЦСКА получил право на пенальти, который успешно реализовал полузащитник Хорхе Карраскаль, удвоивший преимущество хозяев.