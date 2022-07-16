Иванов: мы забрали форму у «Венеции». Они сказали: «Лучше «Уралу» отдадим»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал один из новых комплектов формы, в котором команда сыграет в сезоне-2022/2023.
«Кто мы — тигры или шмели? У нас форма — оранжево-чёрно-зелёная. Болельщики каждый раз просили добавить зелёный цвет. Да и «Уралмаш» играл в таких цветах — вот мы и ввернулись. Форма — красивая. Как «Венеция»? Так «Венеция» и покупала — мы забрали у них. Они отказались и сказали, что мы лучше «Уралу» отдадим», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Сезон Российской Премьер-Лиги команда из Екатеринбурга начала с гостевого поражения от ЦСКА (0:2) на «ВЭБ Арене». В следующем туре подопечные Игоря Шалимова сыграют с «Оренбургом» в гостях, а первую домашнюю игру проведут 29 июля — в 3-м туре с «Краснодаром».
- 16 июля 2022
-
19:31
-
19:25
-
19:21
-
19:11
-
18:51
-
18:51
-
18:37
-
18:35
-
18:31
-
18:30
-
18:27
-
18:27
-
18:25
-
18:18
-
18:18
-
18:13
-
18:09
-
18:06
-
18:03
-
17:55
-
17:49
-
17:48
-
17:45
-
17:45
-
17:45
-
17:42
-
17:41
-
17:40
-
17:37
-
17:34
-
17:32
-
17:31
-
17:30
-
17:25
-
17:25