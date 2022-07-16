Иванов: мы забрали форму у «Венеции». Они сказали: «Лучше «Уралу» отдадим»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал один из новых комплектов формы, в котором команда сыграет в сезоне-2022/2023.

«Кто мы — тигры или шмели? У нас форма — оранжево-чёрно-зелёная. Болельщики каждый раз просили добавить зелёный цвет. Да и «Уралмаш» играл в таких цветах — вот мы и ввернулись. Форма — красивая. Как «Венеция»? Так «Венеция» и покупала — мы забрали у них. Они отказались и сказали, что мы лучше «Уралу» отдадим», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Сезон Российской Премьер-Лиги команда из Екатеринбурга начала с гостевого поражения от ЦСКА (0:2) на «ВЭБ Арене». В следующем туре подопечные Игоря Шалимова сыграют с «Оренбургом» в гостях, а первую домашнюю игру проведут 29 июля — в 3-м туре с «Краснодаром».