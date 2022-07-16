Роберт Левандовски переходит в «Барселону»
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Польский нападающий Роберт Левандовски переходит из «Баварии» в испанскую «Барселону». Об этом сообщила пресс-служба немецкого клуба.
Клубы достигли устного соглашения о трансфере. Детали контракта игрока с каталонцами ещё обсуждаются.
О договорённости между «Баварией» и «Барселоной» рассказали руководители немецкого клуба: президент Герберт Хайнер, управляющий Оливер Кан, спортивный директор Хасан Салихамиджич. Все выразили благодарность нападающему за игру в мюнхенской команде.
Игрок перешёл в «Баварию» из «Боруссии» Дортмунд летом 2014 года. В 375 играх за мюнхенцев Левандовски отличился 344 раза.
33-летний футболист станет первым игроком каталонского клуба, представляющим Польшу. За национальную команду у него 132 матча и 76 голов.
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