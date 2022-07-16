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«Ахмат» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
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«Ахмат» — «Спартак»: Зиньковский начнёт игру в стартовом составе, Агаларов — в запасе

«Ахмат» — «Спартак»: Зиньковский начнёт игру в стартовом составе, Агаларов — в запасе
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Сегодня, 16 июля, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном местный «Ахмат» в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги сыграет с московским «Спартаком». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Журавлёв, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Швец, Садулаев, Харин, Конате.

Запасные: Опарин, Ташаев, Уциев, Быстров, Нижич, Кадыров, Олейников, Фольмер, Агаларов, Ильин, Альсултанов.

«Спартак»: Селихов, Рыбус, Джикия, Чернов, Хлусевич, Зобнин, Денисов, Умяров, Зиньковский, Николсон, Промес.

Запасные: Максименко, Волков, Кофрие, Маслов, Классен, Рассказов, Пруцев, Игнатов, Мартинс, Литвинов, Мозес, Соболев.

Матч между «Ахматом» и «Спартаком» обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогать ему будут Алексей Лунёв и Максим Гаврилин. Резервный судья — Олег Соколов. Арбитр VAR — Евгений Турбин, его помощник — Валерий Данченко. Стартовый свисток Владислава Безбородова прозвучит в 20:00 мск.

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