«Ахмат» — «Спартак»: Зиньковский начнёт игру в стартовом составе, Агаларов — в запасе

Сегодня, 16 июля, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном местный «Ахмат» в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги сыграет с московским «Спартаком». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:



«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Журавлёв, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Швец, Садулаев, Харин, Конате.

Запасные: Опарин, Ташаев, Уциев, Быстров, Нижич, Кадыров, Олейников, Фольмер, Агаларов, Ильин, Альсултанов.

«Спартак»: Селихов, Рыбус, Джикия, Чернов, Хлусевич, Зобнин, Денисов, Умяров, Зиньковский, Николсон, Промес.



Запасные: Максименко, Волков, Кофрие, Маслов, Классен, Рассказов, Пруцев, Игнатов, Мартинс, Литвинов, Мозес, Соболев.



Матч между «Ахматом» и «Спартаком» обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогать ему будут Алексей Лунёв и Максим Гаврилин. Резервный судья — Олег Соколов. Арбитр VAR — Евгений Турбин, его помощник — Валерий Данченко. Стартовый свисток Владислава Безбородова прозвучит в 20:00 мск.