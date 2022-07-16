«Крылья Советов» вышли вперёд в матче с «Оренбургом»

Сегодня, 15 июля, в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Оренбург» на домашнем поле играет с самарскими «Крыльями Советов». Игра проходит на стадионе «Газовик». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 мск.

В начале второго тайма игроки «Крыльев Советов» отличились дважды. На 49-й минуте гол забил полузащитник Роман Ежов, на 54-й — нападающий Максим Глушенков.

Ранее «Оренбург» повёл в счёте благодаря автоголу нападающего «Крыльев» Дмитрия Цыпченко. После подачи углового на 31-й минуте футболист срезал мяч в свои ворота.



«Оренбург» возглавляет чешский специалист Марцел Личка, «Крылья Советов» — Игорь Осинькин.



В матче второго тура РПЛ оренбуржцы дома встретятся с екатеринбургским «Уралом», а самарцы — в гостях с санкт-петербургским «Зенитом».