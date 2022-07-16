«Крылья Советов» увеличили преимущество в матче с «Оренбургом»

Сегодня, 15 июля, в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Оренбург» на домашнем поле играет с самарскими «Крыльями Советов». Игра проходит на стадионе «Газовик». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 мск.

Дубль в матче на 73-й минуте оформил нападающий Максим Глушенков. «Крылья» ведут со счётом 3:1.

В начале второго тайма на 49-й минуте гол забил полузащитник самарцев Роман Ежов, а на 54-й первый раз отличился Максим Глушенков.



Ранее «Оренбург» благодаря автоголу нападающего «Крыльев» Дмитрия Цыпченко первым открыл счёт в матче. После подачи углового на 31-й минуте футболист срезал мяч в свои ворота.

«Оренбург» возглавляет чешский специалист Марцел Личка, «Крылья Советов» — Игорь Осинькин.