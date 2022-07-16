«Крылья Советов» увеличили преимущество в матче с «Оренбургом»
Поделиться
Сегодня, 15 июля, в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Оренбург» на домашнем поле играет с самарскими «Крыльями Советов». Игра проходит на стадионе «Газовик». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 мск.
Дубль в матче на 73-й минуте оформил нападающий Максим Глушенков. «Крылья» ведут со счётом 3:1.
В начале второго тайма на 49-й минуте гол забил полузащитник самарцев Роман Ежов, а на 54-й первый раз отличился Максим Глушенков.
Ранее «Оренбург» благодаря автоголу нападающего «Крыльев» Дмитрия Цыпченко первым открыл счёт в матче. После подачи углового на 31-й минуте футболист срезал мяч в свои ворота.
«Оренбург» возглавляет чешский специалист Марцел Личка, «Крылья Советов» — Игорь Осинькин.
Комментарии
- 16 июля 2022
-
19:31
-
19:25
-
19:21
-
19:11
-
18:51
-
18:51
-
18:37
-
18:35
-
18:31
-
18:30
-
18:27
-
18:27
-
18:25
-
18:18
-
18:18
-
18:13
-
18:09
-
18:06
-
18:03
-
17:55
-
17:49
-
17:48
-
17:45
-
17:45
-
17:45
-
17:42
-
17:41
-
17:40
-
17:37
-
17:34
-
17:32
-
17:31
-
17:30
-
17:25
-
17:25
Партнерский контент