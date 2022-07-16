Масалитин — о победе ЦСКА с «Уралом»: рано делать выводы, но первый блин Федотова не комом

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал победу команды над «Уралом» (2:0) в рамках 1-го тура РПЛ.



«Команда понравилась, особенно первый тайм. Очень много атаковали, создавали, но, к сожалению, не могли реализовать эти моменты. Под занавес первого тайма Обляков удачно воспользовался моментом и забил. Хорошее движение, контроль мяч, был прессинг — всё было нацелено на атаку. Во втором тайме, когда «Урал» усилил свои атакующие действия, команда немного дрогнула. «Урал» мог сравнять счёт. В итоге удачно воспользовались ошибкой Помазуна. После второго гола особо не было активных действий, довели матч до логичного завершения.



Обнадеживающая игра ЦСКА? Понравилось то, что все расставлены на свои местах. Понравилось действие Дивеева в защите, связка Кучаев-Мухин в середине. Пока «Урал» давал играть, всё было хорошо, а как немного включились — то команда дрогнула. Мы видели весеннюю часть ЦСКА при Березуцком, когда был похожий футбол. Всё закончилось спадом и пятым местом. По одной игре делать выводы рано. Но, первый блин Федотова не комом — очень хорошо. Поздравляю Федотова с первой победой! Ну и естественно должны быть усиления», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.