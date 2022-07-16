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«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Оренбургом» в первом туре РПЛ

«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Оренбургом» в первом туре РПЛ
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Сегодня, 16 июля, в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Оренбург» на домашнем поле сыграл с самарскими «Крыльями Советов». Встреча прошла на стадионе «Газовик». Она завершилась победой самарского клуба со счётом 4:2.

На 31-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко срезал мяч в свои ворота после подачи углового. На 49-й минуте с передачи нападающего Максима Глушенкова гол забил форвард самарцев Роман Ежов. Второй и третий мячи «Крыльев» на счету самого Глушенкова — нападающий отличился на 54-й и 73-й минутах.

Затем один гол на 83-й минуте отыграл полузащитник «Оренбурга» Тимур Аюпов, вышедший на поле на замену в середине второго тайма. Итоговый счёт на 85-й минуте установил форвард «Крыльев» Денис Якуба.

В матче второго тура РПЛ оренбуржцы дома встретятся с екатеринбургским «Уралом», а самарцы — в гостях с санкт-петербургским «Зенитом».

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
16 июля 2022, суббота. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 4
Крылья Советов
Самара
1:0 Цыпченко – 31' (автогол)   1:1 Ежов – 49'   1:2 Глушенков – 54'   1:3 Глушенков – 73'   2:3 Аюпов – 83'   2:4 Якуба – 85'
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