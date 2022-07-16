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Защитник «Урала» Кузьмичёв: фанатов ЦСКА не хватало. Обычно здесь классная атмосфера

Защитник «Урала» Кузьмичёв: фанатов ЦСКА не хватало. Обычно здесь классная атмосфера
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Защитник «Урала» Иван Кузьмичёв прокомментировал бойкот болельщиков ЦСКА матчей своей команды в Российской Премьер-Лиге. Команды встретились на «ВЭБ Арене» сегодня, 16 июля, в рамках 1-го тура чемпионата. ЦСКА одержал победу со счётом 2:0.

«Сегодня не хватало фанатов на трибунах. Обычно здесь классная атмосфера. Однозначно невозможно сказать о решении фанатов. Говорят, что при оформлении Fan ID у болельщиков были проблемы. Это не совсем удобно для тех, кто ходит три-четыре раза за сезон на футбол: им накладно. Болельщиков можно понять», — рассказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

21-летний Кузьмичёв перешёл во вторую команду «Урала» в 2020 году. В сезоне-2021/2022 защитник стал игроком стартового состава первой команды «шмелей».

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