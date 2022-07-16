Защитник «Урала» Кузьмичёв рассказал, как изменился ЦСКА при Федотове

Защитник екатеринбургского «Урала» Иван Кузьмичёв прокомментировал игру московского ЦСКА, с которым в матче первого тура РПЛ встретилась его команда.

«Сегодня не показали свою лучшую игру. Было много потерь, по делу проиграли. Надо добавлять. Дальше матч с «Оренбургом»: надеемся, что проведём его получше.



ЦСКА при Федотове организованная команда. Сразу видно, что все садятся за линию мяча. Они очень организованно смотрелись и действовали на наших ошибках и контратаках. Понятен почерк: очень сбалансированная команда», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч «Урала» и ЦСКА завершился победой армейцев со счётом 2:0. Отличились полузащитники Иван Обляков и Хорхе Карраскаль.