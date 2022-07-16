Защитник «Урала» Кузьмичёв: Fan ID оформил за 30-40 минут — никаких проблем не возникло
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Защитник «Урала» Иван Кузьмичёв признался, что потратил на оформление «карты болельщика» (Fan ID) менее часа.
«Я сам оформил Fan ID за пару дней: на Госуслугах подал, просто фотографию надо загрузить, сходил в МФЦ. Всё вместе заняло минут 30-40. У меня никаких проблем не возникло», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
21-летний Кузьмичёв перешёл во вторую команду «Урала» в 2020 году. В сезоне-2021/2022 защитник стал игроком стартового состава первой команды «шмелей». Всего за «Урал» Иван в 26 матчах отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона-2023/2024.
В октябре 2021 года Кузьмичёв дебютировал за сборную России U21 (2 матча).
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