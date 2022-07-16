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Защитник «Урала» Кузьмичёв отреагировал на слухи об интересе «Динамо» и «Спартака»

Защитник «Урала» Кузьмичёв отреагировал на слухи об интересе «Динамо» и «Спартака»
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Защитник екатеринбургского «Урала» Иван Кузьмичёв прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны московских «Динамо» и «Спартака».

«Ничего не слышал про интерес «Динамо» и «Спартака». Хотелось бы попробовать? Посмотрим. Я не могу вести переговоры, всё это «может быть» нет смысла обсуждать. Возможно, в клуб и обращались, но я не могу вести переговоры. Агент мне ничего не говорил», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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