Защитник «Урала» Кузьмичёв отреагировал на слухи об интересе «Динамо» и «Спартака»
Поделиться
Защитник екатеринбургского «Урала» Иван Кузьмичёв прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны московских «Динамо» и «Спартака».
«Ничего не слышал про интерес «Динамо» и «Спартака». Хотелось бы попробовать? Посмотрим. Я не могу вести переговоры, всё это «может быть» нет смысла обсуждать. Возможно, в клуб и обращались, но я не могу вести переговоры. Агент мне ничего не говорил», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Комментарии
- 16 июля 2022
-
21:04
-
21:02
-
20:55
-
20:50
-
20:47
-
20:46
-
20:45
-
20:40
-
20:36
-
20:34
-
20:29
-
20:21
-
20:20
-
20:12
-
20:05
-
20:04
-
20:01
-
19:57
-
19:56
-
19:48
-
19:36
-
19:31
-
19:25
-
19:21
-
19:11
-
18:51
-
18:51
-
18:37
-
18:35
-
18:31
-
18:30
-
18:27
-
18:27
-
18:25
-
18:18
Партнерский контент