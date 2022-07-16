Игорь Смольников вернулся в «Торпедо»

Российский защитник Игорь Смольников подписал контракт с московским «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте. Соглашение с футболистом подписано на сезон, об этом ранее сообщал «Чемпионат».

33-летний Смольников — воспитанник «Локомотива». Последней командой бывшего футболиста сборной России был тульский «Арсенал», контракт с которым у Смольникова истёк 30 июня. Также Игорь выступал за «Ростов», «Краснодар» и «Зенит». В сезоне-2021/2022 Смольников в 27 матчах за «Арсенал» забил гол и отдал две результативные передачи. Вместе с командой защитник вылетел в Первую лигу (бывшая ФНЛ-1).



С 2006 по 2008 год Смольников уже выступал за «Торпедо», проведя за команду 32 матча (два гола, голевая передача).