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Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин прокомментировал яркую победу над «Оренбургом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин прокомментировал яркую победу над «Оренбургом»
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу команды в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Оренбургом».

«В игру мы тяжело входили: поле, болельщики, которые оказывали давление. Была очень тёплая погода. Минут 20 мы не могли найти скорость игры, мы её не чувствовали. Не получались переходные моменты, подборы мяча.

После 20-й минуты мы стали играть лучше. На этом, к сожалению, отрывке мы пропустили гол. Сами мы создали достаточно много моментов, наиграли на эти четыре гола. Считаю, что в атаке мы делали достаточно много действий, которые мы отрабатывали», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Встреча «Крыльев Советов» и «Оренбурга» завершилась победой самарцев со счётом 4:2.

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