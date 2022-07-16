Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин прокомментировал яркую победу над «Оренбургом»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу команды в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Оренбургом».

«В игру мы тяжело входили: поле, болельщики, которые оказывали давление. Была очень тёплая погода. Минут 20 мы не могли найти скорость игры, мы её не чувствовали. Не получались переходные моменты, подборы мяча.



После 20-й минуты мы стали играть лучше. На этом, к сожалению, отрывке мы пропустили гол. Сами мы создали достаточно много моментов, наиграли на эти четыре гола. Считаю, что в атаке мы делали достаточно много действий, которые мы отрабатывали», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Встреча «Крыльев Советов» и «Оренбурга» завершилась победой самарцев со счётом 4:2.