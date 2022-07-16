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«Забивает так на каждой тренировке». Осинькин — о голе Глушенкова с дальней дистанции

«Забивает так на каждой тренировке». Осинькин — о голе Глушенкова с дальней дистанции
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал игру нападающего команды Максима Глушенкова, дважды отличившегося в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Оренбургом».

«Если бы вы видели каждую нашу тренировку, вы бы такой вопрос не задали. Глушенков на каждой тренировке забивает один такой мяч. Я удивлён был больше тому, что у него так мало таких голов в чемпионате. У него были моменты, но что-то да не срасталось. Максим в конце прошлого сезона набрал хорошую форму, семь голов за сезон – это хороший результат», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Встреча «Крыльев Советов» и «Оренбурга» завершилась победой самарцев со счётом 4:2.

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