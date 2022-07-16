Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин высказался о новичках команды

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о новых футболистах самарской команды.
«Мы долго не могли привезти новичков. Не хотелось ошибаться в трансферах. У нас есть своя стратегия и подобрать игроков не так просто. Буквально за два дня до матча приехало три новичка.
Сейчас мы всем дали сыграть. Где-то это было сделано при преимуществе в два мяча, и это было немного искусственно, потому что ничего так не встраивает ребят в коллектив, как непосредственно официальная игра.
Конечно, нам есть о чём поговорить, подумать, ведь они из разных команд, играли под другими требованиями. Думаю, потихоньку, шаг за шагом ребята вольются в коллектив. В этом я не сомневаюсь, потому что на тренировках и сегодня в маленьких эпизодах ребята показали, что они достойны», — сказал Осинькин на пресс-конференции.
- 16 июля 2022
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