Спортдиректор «Крыльев»: пропустили гол с углового, которого не было. Но переломили игру

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал ход матча с «Оренбургом».

«Хорошее качество футбола, не отошли от своей игры с первой и до последней минуты — за счёт этого удалось победить сегодня. Да, в начале у нас что-то не получалось и пропустили необязательный гол, как показалось с углового, которого не было. Потом взяли всё в свои руки и с началом второго тайма переломили ход игры», — сказал Корниленко в беседе с Ильёй Никульниковым.

Встреча «Крыльев Советов» и «Оренбурга» в первом туре Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 завершилась победой самарцев со счётом 4:2. Нападающий «Крыльев» Максим Глушенков оформил дубль.

В матче второго тура РПЛ оренбуржцы дома встретятся с екатеринбургским «Уралом», а самарцы — в гостях с санкт-петербургским «Зенитом».