Гол Коваленко принёс ЦСКА победу над «Краснодаром» и место в 1/4 финала Кубка России

Сегодня, 16 июля, в рамках 1/8 финала женского Кубка России в Краснодаре местная одноимённая команда встречалась с московским ЦСКА. Встреча завершилась победой гостевой команды со счётом 2:1.

Счёт в матче в начале второго тайма открыла Татьяна Петрова. Через две минуты Севиндж Жафарзаде точным ударом сравняла счёт. Победу ЦСКА принёс точный удар Ксении Коваленко, забившая после розыгрыша углового.

ЦСКА стал третьим участником четвертьфинала Кубка России. Ранее в эту стадию пробились «Зенит» (Санкт-Петербург", «Звезда-2005» (Пермь) и «Локомотив» (Москва), являющийся действующим победителем турнира.

Расписание оставшихся матчей 1/8 финала Кубка России:



«Академия футбола» — «Рязань-ВДВ» (17 июля)

«Новосибирск» — «Енисей» (18 июля)

«Строгино» — «Чертаново» (21 июля).