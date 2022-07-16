«Ахмат» — «Спартак»: Рыбус получил две жёлтые карточки за минуту и был удалён

Сегодня, 16 июля, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном местный «Ахмат» в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги играет с московским «Спартаком». Защитник красно-белых Мацей Рыбус получил две желтые карточки за минуту и был удалён с поля в концовке первого тайма. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сначала польский защитник совершил фол на Дарко Тодоровиче и был наказан жёлтой карточкой, а затем выбил мяч после свистка и получил вторую жёлтую карточку от Владислава Безбородова и был удалён.

Матч между «Ахматом» и «Спартаком» обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогают ему будут Алексей Лунёв и Максим Гаврилин. Резервный судья — Олег Соколов. Арбитр VAR — Евгений Турбин, его помощник — Валерий Данченко. Стартовый свисток Владислава Безбородова прозвучал в 20:00 мск.