«Ахмат» — «Спартак»: Рыбус получил две жёлтые карточки за минуту и был удалён

Сегодня, 16 июля, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном местный «Ахмат» в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги играет с московским «Спартаком». Защитник красно-белых Мацей Рыбус получил две желтые карточки за минуту и был удалён с поля в концовке первого тайма. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Сначала польский защитник совершил фол на Дарко Тодоровиче и был наказан жёлтой карточкой, а затем выбил мяч после свистка и получил вторую жёлтую карточку от Владислава Безбородова и был удалён.
Матч между «Ахматом» и «Спартаком» обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогают ему будут Алексей Лунёв и Максим Гаврилин. Резервный судья — Олег Соколов. Арбитр VAR — Евгений Турбин, его помощник — Валерий Данченко. Стартовый свисток Владислава Безбородова прозвучал в 20:00 мск.
- 16 июля 2022
-
21:04
-
21:02
-
20:55
-
20:50
-
20:47
-
20:46
-
20:45
-
20:40
-
20:36
-
20:34
-
20:29
-
20:21
-
20:20
-
20:12
-
20:05
-
20:04
-
20:01
-
19:57
-
19:56
-
19:48
-
19:36
-
19:31
-
19:25
-
19:21
-
19:11
-
18:51
-
18:51
-
18:37
-
18:35
-
18:31
-
18:30
-
18:27
-
18:27
-
18:25
-
18:18