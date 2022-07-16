Рыбус заработал вторую красную карточку в РПЛ за 204 матча

Сегодня, 16 июля, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном местный «Ахмат» в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги играет с московским «Спартаком». Защитник красно-белых Мацей Рыбус получил две желтые карточки за минуту и был удалён с поля в концовке первого тайма. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сначала польский защитник совершил фол на Дарко Тодоровиче и был наказан жёлтой карточкой, а затем выбил мяч после свистка и получил вторую жёлтую карточку от Владислава Безбородова и был удалён.



32-летний польский футболист заработал лишь вторую красную карточку за 204 матча в чемпионате России. Первую красную карточку Рыбус получил в сезоне-2019/2020, когда выступал за «Локомотив». Матч с «Ахматом» был для Рыбуса дебютным за «Спартак» в РПЛ. В последний раз игрок красно-белых удалялся в дебютной встрече чемпионата России в 2010 году — им был Александр Шешуков. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.