Мостовой считает, что Безбородову не стоило удалять Рыбуса в матче с «Ахматом»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что арбитр матча между красно-белыми и «Ахматом» Владислав Безбородов не должен был удалять защитника Мацея Рыбуса.



«Красная карточка на пустом месте. Безусловно, это эмоции, но для меня это не красная карточка. Судья мог и не удалять Рыбуса. Вспомните, сколько моментов в том сезоне было, когда футболисты прыгали в ноги — людям чуть ли ноги не ломали. Затем судьи смотрели VAR и ничего не давали. А потом мы рассуждали, как здесь можно было не дать красную карточку, а они нам объясняли, что это такое вот правило. Да, в этом моменте Рыбус получил вторую жёлтую за эмоции, но судья, ты же тоже на эмоциях, пропусти момент и ничего страшного», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.