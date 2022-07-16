Арбитр Федотов: вопросов к судье по удалению Рыбуса нет

Бывший российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение Владислава Безбородова удалить защитника «Спартака» Мацея Рыбуса в матче с «Ахматом» в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Первую жёлтую карточку Рубысу Безбородов показал за срыв атаки – поляк хватал Тодоровича за футболку. Вторая карточка – за откидку мяча плюс его толкания, по совокупности. Вопросов к судье по удалению Рыбуса нет, хотя игрок «Ахмата» его провоцировал – получил карточку за конфронтацию», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, сначала польский защитник совершил фол на Дарко Тодоровиче и был наказан жёлтой карточкой, а затем выбил мяч после свистка и получил вторую жёлтую карточку от Владислава Безбородова и был удалён.