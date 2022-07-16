Дания — Испания: составы команд на матч женского Евро

Стали известны стартовые составы женских сборных Дании и Испании на матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы — 2022 среди женских команд. Встреча состоится на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). Начало матча — в 22:00 мск. Транслировать игру будет телеканал «Матч! Футбол 1».



Сборная Дании: Кристенсен, Стине Педерсен, Сёренсен, Севекке, Томсен, Хольмгор, Софи Педерсен, Вейе, Мадсен, Хардер, Кюль.



Сборная Испании: Паньос, Уахаби, Леон, Паредес, Батлье, Гихарро, Кальдентей, Бонмати, дель Кастильо, Ш. Гарсия, Л. Гарсия.



У обеих сборных перед последним матчем группового этапа по три очка. Разница мячей лучше у испанок, поэтому для выхода в плей-офф команду устроит ничья.



В другом матче группы встретятся Германия, обеспечившая себе выход в следующую стадию с первого места, и Финляндия, потерявшая шансы на выход в плей-офф.