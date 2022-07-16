Арбитр Федотов: Шелию надо было удалять за удар по Соболеву

Бывший российский арбитр Игорь Федотов считает, что вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия должен был быть удалён в матче со «Спартаком» (1:1) за удар по ноге нападающего красно-белых Александра Соболева шипами бутс. Главный арбитр встречи Владислав Безбородов после просмотра VAR не изменил своего решения и показал вратарю жёлтую карточку.
«Безбородов посчитал, что у удара Шелии по Соболеву, видимо, было недостаточно амплитуды. Но вообще, удар или попытка удара – это прямая красная карточка. Как показали повторы, мяч был вне игры, поэтому Шелию надо было удалять за удар по Соболеву, а пенальти тут не было», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Эпизод произошёл в концовке матча, который завершился ничьей — 1:1. С 41-й минуты «Спартак» играл в меньшинстве после удаления Мацея Рыбуса, получившего две жёлтые карточки за несколько секунд.
- 16 июля 2022
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