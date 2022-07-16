В «Спартаке» прокомментировали судейство в РПЛ цитатой Кевина Де Брёйне

Пресс-служба московского «Спартака» в своём англоязычном «Твиттере» опубликовала пост, посвященный работе российских судей. Красно-белые остались возмущены работой Владислава Безбородова в игре с «Ахматом» (1:1) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и оценили судейство России цитатой полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне.
«Русские судьи», — гласит подпись пресс-службой московского «Спартака» под цитатой Де Брёйне «Другой год, тот же персонал» про очередной вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов.
Матч между «Ахматом» и «Спартаком» обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогали ему будут Алексей Лунёв и Максим Гаврилин. Резервным судьёй был Олег Соколов. Арбитром VAR — Евгений Турбин, его помощником Валерий Данченко.
- 16 июля 2022
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