В «Спартаке» прокомментировали судейство в РПЛ цитатой Кевина Де Брёйне

Пресс-служба московского «Спартака» в своём англоязычном «Твиттере» опубликовала пост, посвященный работе российских судей. Красно-белые остались возмущены работой Владислава Безбородова в игре с «Ахматом» (1:1) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и оценили судейство России цитатой полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне.

«Русские судьи», — гласит подпись пресс-службой московского «Спартака» под цитатой Де Брёйне «Другой год, тот же персонал» про очередной вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов.

Матч между «Ахматом» и «Спартаком» обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогали ему будут Алексей Лунёв и Максим Гаврилин. Резервным судьёй был Олег Соколов. Арбитром VAR — Евгений Турбин, его помощником Валерий Данченко.